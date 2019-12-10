На Апшероне идет масштабная реконструкция сетей электроснабжения

Согласно плану мероприятий на 2019 год ОАО «Азеришыг» продолжает улучшение снабжения электричеством сел и поселков Абшеронского полуострова. С этой целью для города Хырдалан построены и подключены к распределительной сети две новые 35-киловольтные подстанции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе медиа-тура рассказал журналистам пресс-секретарь ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

«В феврале будущего года «Азеришыг» исполняется пять лет. В течение этого времени ведомство проделало ряд работ. С января 2019 года во многих районах проведены работы по реконструкции, в том числе в Центральном Аране, южном, северном, северо-западном, Ширване и других регионах. Все это продолжение работ, проделанных в Баку, окрестных селах и поселках.

В начале года материалы и оборудование отправлены в поселки Сулутепе, Баладжары, Бинагади, Новханы, Фатмаи Бинагадинского района и Бина Хазарского района.

Работы уже завершаются на территории «Пчеловодческого массива» города Хырдалан, поселках Масазыр, 28 мая, Атялы, Гобу и Хокмели Абшеронского района», — сказал Мустафаев.