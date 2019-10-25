На Ангелу Меркель готовилось покушение

На канцлера Германии Ангелу Меркель могло готовиться покушение. О нем, вероятно, помышлял исполнитель нападения на ярмарку в Берлине в 2016 году Анис Амри, пишет germania.one со ссылкой на данные расследования Федерального управления уголовной полиции страны.

По данным расследования, за семь недель до теракта гражданин Туниса делал селфи у канцелярии ФРГ. На одном снимке было указано окно кабинета, который принадлежит Меркель.

Кроме того, правоохранители нашли на телефоне Амри фотографии возле ее дома.

«Террорист вел слежку за канцлером Германии», — говорится в заявлении управления.(Газета.Ru)

| 2019-10-24T23:58:58+00:00 25 октября 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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