На американскую базу в ОАЭ прибыли истребители F-35

Новейшие американские истребители F-35A Lightning II прибыли на находящуюся в ОАЭ военную базу «Аль-Дафра», сообщает в среду эмиратское издание National.

Согласно изданию, США впервые отправили эту версию истребителей пятого поколения F-35 для базирования на Ближнем Востоке. Ранее в регионе использовались только самолеты F-35В с возможностью укороченного взлета и вертикальной посадки, которые наносили удары по целям афганского движения «Талибан» с авианосца ВМФ США.

Истребители F-35A Lightning II прибыли в ОАЭ с военной базы в американском штате Юта транзитом через авиабазу «Морон» в Испании. Точное количество истребителей, которые прибыли в ОАЭ, не сообщается.

Военная база «Аль-Дафра» в Абу-Даби активно используется США для ведения военных операций в Сирии и Ираке.