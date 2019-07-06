На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Как следует из данных метеорологов, в четверг, 4 июля, температура в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, поднялась до 32,2 градуса по Цельсию, передает РИА Новости. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в июне 1969 года и составляло лишь 29,4 градуса.