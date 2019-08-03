На акции в Москве начались задержания участников акции в поддержку оппозиционных кандидатов

В центре Москвы полиция начала задерживать участников очередной несанкционированной акции в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму. О задержаниях на Пушкинской и Трубной площадях и Рождественском бульваре сообщает корреспондент РБК, уточняя, что в первую очередь полиция продолжает выборочно задерживать, людей с агитацией, выкрикивающих лозунги, снимающих фото и видео. К 15.00 правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании полицией не менее 89 человек.

Полиция на Пушкинской площади через мегафон призывает не нарушать общественный порядок и бережно отнестись к работающим на акции силовикам. «Среди них большая часть военнослужащих срочной службы — это ваши сыновья», — объявляют сотрудники полиции.

Активисты собрались в субботу в разных частях Бульварного кольца — на Тверском, Цветном бульваров, на Трубной площади в районе Петровского и Рождественского бульваров. Полиция в связи с готовящейся несанкционированной акцией усилила меры безопасности в центре Москвы.

До начала акции, на Рождественском бульваре задержали незарегистрированного кандидата Любовь Соболь, которая вышла из своего избирательного штаба. Ей вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения акции), сообщал «Дождь».

Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Несогласованная протестная акция, которая состоялась в субботу 27 июля, завершилась задержанием более 1 тыс. человек.