На администрацию Трампа подали в суд из-за ужесточения миграционных правил

Сразу несколько американских штатов подали иск в федеральный суд в Сан-Франциско на администрацию президента США Дональда Трампа из-за предстоящего ужесточения миграционных правил. Эти правила нарушают конституцию и дискриминируют мигрантов с цветом кожи, отличным от белого, считают министры юстиции штатов Калифорния, Мэн, Орегон и Пенсильвания, которые направили иск в пятницу, 16 августа, пишет dw.com.

Несколькими днями ранее министерство национальной безопасности США обнародовало проект постановления о лицах, находящихся на содержании государства. Согласно этому документу, легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (так называемую грин-карту). Ожидается, что постановление вступит в силу в октябре 2019 года.

В частности, изменения в законодательстве коснутся лиц, которым предоставляются талоны на питание и государственные субсидии на оплату жилья. Нововведения станут частью «политики выметания», призванной замедлить приток мигрантов в США и сократить количество переселенцев, имеющих разрешение на проживание в стране, отмечает издание The New York Times. Предполагаемые изменения могут затронуть 22 млн лиц без американского гражданства, легально находящихся в стране, а также 10,5 млн человек, не имеющих разрешения на постоянное пребывание в США.