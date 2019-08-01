На Абшероне ожидается умеренный северный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер, сообщает министерство экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-27, днем — 30-35, в Баку ночью — 25-27, днем — 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 65-75, днем — 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 25-26, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидается дождь, ливни, грозы, возможен град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью — 22-27, днем — 32-37, в горах ночью — 15-20, днем — 20-25 градусов тепла.