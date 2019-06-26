Мюллер выступит в конгрессе 17 июля

Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит на слушаниях в конгрессе США 17 июля, говорится в заявлении комитетов палаты представителей по судебный делам и по разведке, передает РИА Новости.
Мюллер согласился выступить в конгрессе на совместных слушаниях двух комитетов после направленной ему повестки. Это первое публичное выступление Мюллера с момента назначения спецпрокурором, не считая краткого заявления для прессы.
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о «российском вмешательстве» в выборы в США, которые Москва отрицает. Мюллер в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств «сговора» между президентом Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
| 2019-06-26T08:02:16+00:00 26 июня 2019, 09:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss