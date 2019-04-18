Мюллер описал эпизоды, в которых Трамп потенциально мог мешать правосудию

Спецпрокурор США Роберт Мюллер описал в своем докладе 10 эпизодов, в которых президент Дональд Трамп потенциально мог мешать правосудию, однако не предоставил достаточно доказательств для этого, заявил генпрокурор США Ричард Барр на пресс-конференции, передает РИА Новости.
«Доклад перечисляет 10 эпизодов, в которых задействован президент, и обсуждает возможные юридические теории, связывая эту деятельность с элементами противозаконных действий по препятствию (правосудию)», — сообщил генпрокурор США.
Барр отметил, что представленных в докладе доказательств «недостаточно, чтобы установить, совершил ли президент противозаконное действие в препятствовании правосудию».
Расследование независимого спецпрокурора Роберта Мюллера, который в прошлом возглавлял ФБР, началось в мае 2017 года. Главной задачей было установить, вмешивалась ли Россия (или другая страна) в президентские выборы в США в 2016 году и был ли сговор между членами предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими властями. В ходе расследования были выданы более 500 ордеров на обыск и выписаны свыше 2,3 тысячи повесток на допрос.