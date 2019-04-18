Мюллер описал эпизоды, в которых Трамп потенциально мог мешать правосудию

Расследование независимого спецпрокурора Роберта Мюллера, который в прошлом возглавлял ФБР, началось в мае 2017 года. Главной задачей было установить, вмешивалась ли Россия (или другая страна) в президентские выборы в США в 2016 году и был ли сговор между членами предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими властями. В ходе расследования были выданы более 500 ордеров на обыск и выписаны свыше 2,3 тысячи повесток на допрос.