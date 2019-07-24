Мюллер хочет, чтобы экс-глава аппарата спецпрокурора выступил с ним в Конгрессе

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер хочет, чтобы экс-руководитель его аппарата Аарон Зибли выступил вместе с ним на слушаниях в спецкомитете по разведке и в юридическом комитете нижней палаты Конгресса в среду. Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, экс-спецпрокурор хочет, чтобы Зибли был приведен к присяге перед началом слушаний в Конгрессе. Это позволит бывшему главе аппарата спецпрокурора отвечать на вопросы законодателей вместо Мюллера. Министерство юстиции США предписало Мюллеру на слушаниях «не выходить за рамки» доклада, опубликованного по итогам проведенного им расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. Таким образом бывший спецпрокурор будет вынужден молчать и передать слово Зибли, если конгрессмены будут задавать вопросы на темы, не отраженные в докладе.

24 июля Мюллер, как ожидается, выступит на слушаниях в спецкомитете по разведке и в юридическом комитете нижней палаты Конгресса.