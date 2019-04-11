«МЮ» впервые за 14 лет ни разу не ударил в створ ворот соперника в матче ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» впервые за 14 лет ни разу не ударил в створ ворот соперника в матче Лиги Чемпионов, передает championat.com.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» минимально уступили «Барселоне» (0:1).

Всего в этой игре английский клуб нанес 10 ударов по воротам голкипера каталонского клуба Марка-Андре тер Штегена, однако все они оказались неточными (7 из 10) либо заблокированными (3 из 10).

Таким образом игроки манкунианской команды впервые за последние 14 лет, начиная с марта 2005 года, когда «МЮ» встречался с «Миланом» и уступил со счётом 0:1, ни разу не ударили в створ ворот соперника в рамках матча самого престижного европейского клубного турнира.