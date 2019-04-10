«МЮ» проиграл «Барселоне», «Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Аяксом»

Испанская «Барселона» одержала победу над английским «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в среду в Манчестере, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Барселоны». На 12-й минуте собственные ворота поразил игрок хозяев Люк Шоу.

Ответный матч команды проведут 16 апреля в Барселоне.

В другой игре 1/4 финала Лиги чемпионов футболисты амстердамского «Аякса» сыграли вничью с туринским «Ювентусом».

Встреча, прошедшая в среду в Амстердаме, завершилась со счетом 1:1. В составе «Ювентуса» отличился Криштиану Роналду (45-я минута). Ответный гол забил футболист «Аякса» Давид Нерес (46).

Ответный матч состоится 16 апреля в Турине.