МЮ не намерен увольнять Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжит работу с командой, несмотря на слухи о возможной отставке.

Руководство клуба полностью доверяет португальскому специалисту и не намерено расставаться с ним по ходу нынешнего сезона. Также источник в стане «красных дьяволов» сообщил BBC, что в «Манчестер Юнайтед» не рассматривают приглашение бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, которого пресса активно сватает в английский клуб.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.

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| 2018-08-21T15:49:59+00:00 21 августа 2018, 17:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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