МЮ не намерен увольнять Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжит работу с командой, несмотря на слухи о возможной отставке.



Руководство клуба полностью доверяет португальскому специалисту и не намерено расставаться с ним по ходу нынешнего сезона. Также источник в стане «красных дьяволов» сообщил BBC, что в «Манчестер Юнайтед» не рассматривают приглашение бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, которого пресса активно сватает в английский клуб.



Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.

38 просмотров