МЮ готово поднять зарплату Погба и де Хеа

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет поднять оклад голкиперу Давиду де Хеа и полузащитнику Полю Погба, информирует The Times.

По данным источника, манкунианцы хотят, чтобы Погба и де Хеа остались в команде на следующий сезон. А повышение зарплаты, возможно, поможет удержать их. Ранее сообщалось, что в Погба заинтересован «Реал». Де Хеа также интересуются топ-клубы Европы.

Однако стоит учесть, что, если команда не пробьется в Лигу чемпионов, то клуб уменьшит оклад всех игроков на 25 процентов.

На данный момент МЮ располагается на 6 месте в турнирной таблице, имея в активе 64 очка.

| 2019-04-20T14:26:00+00:00 20 апреля 2019, 16:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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