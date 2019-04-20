МЮ готово поднять зарплату Погба и де Хеа

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет поднять оклад голкиперу Давиду де Хеа и полузащитнику Полю Погба, информирует The Times.

По данным источника, манкунианцы хотят, чтобы Погба и де Хеа остались в команде на следующий сезон. А повышение зарплаты, возможно, поможет удержать их. Ранее сообщалось, что в Погба заинтересован «Реал». Де Хеа также интересуются топ-клубы Европы.

Однако стоит учесть, что, если команда не пробьется в Лигу чемпионов, то клуб уменьшит оклад всех игроков на 25 процентов.

На данный момент МЮ располагается на 6 месте в турнирной таблице, имея в активе 64 очка.