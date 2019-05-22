Мятежный фельдмаршал заявил президенту Франции об отсутствии в Ливии условий для перемирия

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону об отсутствии условий для перемирия в стране и переходу к политическому диалогу. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Хафтар подчеркнул, что готов ко «всеобъемлющему политическому диалогу», однако пока нет подходящих условий. Он также заверил, что ни он сам, ни его армия не получают выгоды от продажи нефти на востоке страны.

«Президент Республики попросил фельдмаршала Хафтара обеспечить защиту гражданского населения, а также работать над установлением перемирия и возобновлением политических переговоров», — говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном позже по итогам встречи.

| 2019-05-22T21:40:25+00:00 22 мая 2019, 23:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss