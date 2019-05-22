Мятежный фельдмаршал заявил президенту Франции об отсутствии в Ливии условий для перемирия

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону об отсутствии условий для перемирия в стране и переходу к политическому диалогу. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Хафтар подчеркнул, что готов ко «всеобъемлющему политическому диалогу», однако пока нет подходящих условий. Он также заверил, что ни он сам, ни его армия не получают выгоды от продажи нефти на востоке страны.

«Президент Республики попросил фельдмаршала Хафтара обеспечить защиту гражданского населения, а также работать над установлением перемирия и возобновлением политических переговоров», — говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном позже по итогам встречи.