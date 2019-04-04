Мясо в Шеки все-таки подорожало: мясники и АПБ не смогли договориться

1 апреля 2019 года на сайте # была опубликована статья под названием «Мясо в Шеки станет дороже». В статье рассказывалось о мясниках из Шеки, которые были недовольны тем, что забивать скот их заставляют проводить только на одной бойне, и это обходится намного дороже, чем раньше.

«Помогите нам, мы можем остаться без работы», — просили мясники.

В статье приводилось заявление руководителя пресс- службы Агентства продовольственной безопасности Мансура Пириева о том, что в исполнительной власти Шекинского района должна состояться встреча с недовольными мясниками. Мы обещали нашим читателям выяснить, чем закончилась данная встреча.

Как сообщил нам 3 апреля 2019 года мясник Алескер Мамедов, встреча не увенчалась успехом. Принявший их заместитель главы исполнительной власти Шекинского района Низами Исмаилов, заявил мясникам, что право забоя животных предоставлено лишь одной бойне. «Теперь Агентство продовольственной безопасности пытается организовать на Шекинском рынке продажу мяса, которое привозят из соседних районов. Естественно, это влияет на цены. Если неделю назад килограмм баранины на Шекинском рынке стоил 7 манатов, сегодня она продается уже за 11 манатов. А говядина вообще исчезла с прилавков», — рассказал Алескер Мамедов.

По какой причине ИВ Шекинского района настаивает на том, чтобы животных забивали только на одной скотобойне?

Этот вопрос мы задали заместителю заведующего общественного – политического отдела ИВ Садигу Юсифову.

«Агентство продовольственной безопасности требует, чтобы забой скота проводился на бойне, где соблюдаются санитарные нормы. А у нас в Шеки только одна такая бойня», — сказал Садиг Юсифов.

Глава пресс- службы Агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев так прокомментировал ситуацию: «Информация о том, что наше Агентство продовольственной безопасности организует торговлю мясом, не соответствует действительности. Агентство не занимается коммерческой деятельностью. Мы не выдвигали предпринимателям каких – либо требований. Мы лишь призвали их проводить забой скота только на тех бойнях, на которых соблюдаются санитарные нормы и которые отвечают современным требованиям.

Мы также предложили предпринимателям самим организовывать такие бойни», — заявил Мансур Пириев.