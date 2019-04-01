Мясо в Шеки станет дороже

28 марта в # обратилась группа мясников, проживающих в Шекинском районе.

«Вот уже несколько дней нам не разрешают проводить забой скота. Так как забивать скот теперь могут мясники, работающие на бойне, которая недавно открылась на территории расположенного в Шеки парка имени Мирза Фатали Ахундова. Если раньше справку о том, что животное здоровое можно было получить в ветеринарной службе города, теперь и право представления такой справки тоже только у этой бойни. Помогите нам, мы можем остаться без работы», — просили мясники.

# решило проверить, что происходит в Шеки, и соответствуют ли действительности полученная информация.

Проживающий в Шеки предприниматель Вейсал Ахмедов подтвердил правдивость этой жалобы.

«Эта бойня действительно находится на территории парка имени Ахундова. Я уже несколько лет торгую мясом в Шеки. И если раньше для забоя животного я платил мясникам всего три маната, теперь от меня требуют, чтобы я отправлял купленных животных именно на эту бойню. А там за забой мелкого рогатого скота требуют 10 манатов, а за крупный рогатый скот — 25 манатов. За выдачу справки ветеринара надо заплатить 4 маната. Прибавьте к этому еще и транспортные расходы. Таким образом, вывоз мяса на продажу обходится как минимум в тридцать – сорок манатов.

Но выбора нет, для продажи мяса на рынке необходимо предоставить справку, выданную ветеринарами именно этой бойни. А для возмещения расходов мне и другим предпринимателям придется поднять цену на мясо», — сказал # предприниматель.

За комментарием мы обратились в исполнительную власть района. Заместитель начальника общественно – политического отдела исполнительной власти Шекинского района Садиг Юсифов не согласен с предпринимателями.

«Эта бойня не находится на территории парка. Она расположена на большом расстоянии от парка. А что касается стоимости услуг, с этим вопросом вам нужно обратиться в Агентство продовольственной безопасности. Исполнительная власть такими вопросами не занимается», — сообщил заместитель заведующего отделом.

Но как заявил пресс- секретарь Агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев, агентство не определяет цену на забой скота. «Мы только изымаем пошлину за забой, а цену устанавливает владелец бойни. Мы лишь предоставляем стандарты, в соответствии с которыми должна действовать бойня», — заявил он.

Он опроверг также высказывания мясников о том, что бойня, расположенная на территории парка имени Ахундова является единственной, ветеринарам которой предоставлено право выдавать справку о состоянии здоровья животных.

«Не думаю, что эта информация соответствует действительности. Сегодня в исполнительной власти Шекинского района должна состояться встреча с недовольными мясниками. Думаю, что на этой встрече будут решены все их проблемы», — пообещал нам Мансур Пириев. Мы обязательно узнаем, чем закончилась встреча, и сообщим читателям.