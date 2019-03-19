«Мясник» требует оправдания

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге 20 марта обнародует решение по апелляционной жалобе бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, сообщает агентство Анадолу.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в 2016 году приговорил экс-лидера боснийских сербов, прозванного «боснийским мясником» к 40 годам заключения.

Караджич был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в преступлениях против человечности на территории Боснии и Герцеговины в 1992-1995 годах, геноциде в Сребренице и других военных преступлениях.

В июле того же года Караджич подал апелляционную жалобу на приговор суда, назвав решение судей «несправедливым и ошибочным». Он потребовал своего оправдания или повторного рассмотрения дела.

Сторона обвинения также выразила недовольство решением международного трибунала, заявив, что “частично удовлетворена вердиктом” и ожидает пожизненного заключения для Караджича.

По окончанию конфликта в Боснии и Герцеговине, Караджич несколько лет скрывался под именем Драган Дабич, и был задержан в Белграде 21 июля 2008 года в результате операции сербских спецслужб.

Дело Караджича рассматривалось в МТБЮ семь лет, а приговор был вынесен 24 марта 2016.