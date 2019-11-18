Мягкий черный пиар

В Армении продолжаются попытки прошлых властных сил любыми способами совладать с теми, кто пришел им на смену. То есть карабахский клан старается не дать утвердиться команде Пашиняна во властном кресле. На днях в Ереване собрался клуб одних из самых известных их политологов — «Вернутан», и они практически в один голос разнесли в пух и прах внутреннюю, внешнюю политику Пашиняна, его действия и слова в отношении Карабаха. Похоже, тут не обошлось без заказа Кремля и карабахского клана на создание максимально отрицательного имиджа новой власти среди народа.

Прозвучавшее в этом клубе можно квалифицировать как пример мягкого варианта черного пиара, когда у неискушенного слушателя и читателя создается полное впечатление истинности того, что вливается в его мозги и уши. Судите сами.

«Общество Армении пытается для себя выяснить — что произошло полтора года назад, революция или претворение в жизнь сценария, написанного в каких-то зарубежных офисах?» Об этом заявил руководитель Центра политического анализа «Акунк», бывший депутат парламента Армении Рубен Акопян. Однозначной оценки у Акопяна нет, но ситуация двоякая. «250-300 сумели захватить охраняемый объект — Дом радио. Толкнули вооруженного охранника, выломали дверь и потребовали прямой эфир. Даже по международным законам охрана можно делать все, если происходит нападение на такой объект. Все еще нет ответа, что это было, потому любой анализ имеет право на существование», — считает Акопян.

По его словам, в мире есть множество сценариев, где первая часть похожа на то, что произошло в Армении. Но вторая часть хуже – такие страны потеряли территории, например, Грузия и Украина. «Вопрос Арцаха вошел в тупик. Неважно, какие дифирамбы поют власти. Но факт в том, что вопрос в тупике. Оппозиционный популизм власти внесли в политический словарь», — продолжил Акопян.

По его словам, в стране есть политзаключенные, и есть политический заложник — это второй президент республики. «Вся система в плену у Никола Пашиняна», — заявил Акопян, подчеркнув, что пока держится бастион Конституционного суда во главе с Грайром Товмасяном.

А яд и нетерпимость порождает парламентская комиссия по расследованию событий апреля 2016 г. Рубен Акопян напомнил, что именно Пашинян в бытность оппозиционным деятелем, заявлял о причастности России к Апрельской войне. «Если выяснится, что это была опасная для страны демагогия, Никол Пашинян должен ответить», — заявил Акопян, обратившись к комиссии и фракциям незамедлительно рассмотреть вопрос.

Следом выступил бывший министр нацбезопасности Давид Шахназарян, который сообщил, что противоречивые заявления новых властей Армении завели переговорный процесс по Карабаху в тупик.

По его словам, «Азербайджан уже получил серьезные аргументы для оправдания будущих военных действий». Потому что новая переговорная точка властей Армении основана на том, что не говорится о принципе самоопределения, и даже если говорится, то за ним следуют противоречащие этому принципу заявления. «Принцип самоопределения должен лежать в основе переговоров, и нужно исключать любые противоречащие этому заявления, например, «решение должно быть приемлемым и для Азербайджана», или «Арцах – это Армения и точка», или «нужно провести референдум»»,- пояснил Шахназарян.

По его словам, после смены власти начались нападения на институты, которые сформировались на протяжение последних лет, и все то, что было неприемлемым, поощряется, и под ударом оказывается не только школа, церковь, культура, но и другие структуры, которые или разрушены, или служат интересу одного человека.

Довольно обоснованно высказался против Пашиняна аналитик Карен Бекарян. По его словам, политическая сила во главе с премьер-министром, пришедшая к власти с достаточно высокой квотой доверия, делает все возможное, чтобы не брать никакой ответственности в переговорном процессе. Сначала Никол Пашинян говорил, что вопрос будет решен на площади, потом трансформировал в «народ скажет, что хочет, я положу это на переговорный стол», «если народ сам не знает, чего хочет, что я передам?» и так далее. Потом прозвучало «я никоим образом не представляю Арцах и не имею права представлять». «Апофеозом стало недавнее выступление, кажется в Париже, что статус должны определять сопредседатели МГ ОБСЕ. Поняли ли в МИД или аппарате, что это уже никак не воспринять?», — заметил Карен Бекарян.

По его словам, в целом власти проявляют стремление ввести в обман общественность, выбираются непонятные тезисы и делается вид, что они отвечают на эти тезисы, идет манипулирование ложной повесткой, при этом МИД и аппаратом премьер-министра общественности представляются скорректированные тексты. «Власти ведут политику закрытых глаз и ушей в отношении общественности. Со всеми вытекающими последствиями», — отметил Карен Бекарян.

А бывший замминистра обороны Армении, член РПА Артак Закарян заявил: «Мы слышим безответственные, неосторожные заявления, видим политический процесс, который и у международного сообщества вызывает определенный скептицизм в отношении внешней политики Армении, событий в регионе».

Причем, по мнению Закаряна, «международное сообщество начинает воспринимать действия Азербайджана как конструктивные, а предложения, озвучиваемые Арменией, постепенно отклоняются и рассматриваются как не реальные». Он называет ситуацию тупиковой и рискованной в том плане, что так «мы увеличиваем политические ресурсы Азербайджана, показывая миру, что Армения деструктивная, не формирует какую-то переговорную позицию, заявляет о неопределенном принципе».

Слышать такие признания от самих армян, конечно, интересно. А в целом, тут приведена лишь часть тех обвинений, что прозвучали на заседании клуба «Вернутан». Трудно судить, кто в конце одержит верх – пашиняновцы или «карабахцы». Во всяком случае, первых мы уже видели у власти, и очень долго – никакого толку это не принесло. Поэтому объективно Азербайджан должен быть за то, чтобы у власти в Армении пока оставались новые силы, которые, быть может, еще способны как-то задействовать мирный потенциал карабахского урегулирования.