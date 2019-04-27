«Мы впервые столкнулись с гибридным популизмом»

Пожалуй, впервые в истории стран бывшего соцлагеря высший пост в государстве и реальную власть в руки получил человек, не имевший до сих пор никакого отношения к политике. О том, как стало возможным, что на выборах президента республики победил комик, рассказал в интервью # Рустем Халилов — украинский журналист крымско-татарского происхождения, главный редактор сетевого издания QHA media.

— Первый вопрос, который сегодня явно задают себе многие люди, более-менее знакомые с реалиями Украины — как получилось, что главный пост в крупнейшей стране Европы занял человек, доселе известный только как талантливый представитель шоу-бизнеса? В чем заключается секрет народного доверия к Зеленскому?

— Владимир Зеленский – медийная личность, он известен народу поболее львиной доли украинских политиков. То есть, сложнейшая для начинающего политика задача с узнаванием среди электората для него была решена изначально. Более того, часть электората знала Зеленского не только как шоумена, но и как главного героя сериала «Слуга народа». Зеленский играл в нем честного и принципиального учителя, человека из народа, который внезапно оказывается президентом страны и при этом не изменяет своим принципам. Зеленскому оставалось лишь не развенчать созданный на телеэкране образ. Что было не так уж и сложно в условиях, когда претенденты на президентское кресло не считали его достаточно зубастым противником, чтобы критиковать, а вели предвыборную борьбу в первую очередь с действующим главой государства.

Значительная часть избирателей голосовала за смену элит и новые лица. Одно из подтверждений этому – грандиозный успех кандидата Игоря Смешко, который возглавлял Службу Безопасности Украины аж 14 лет назад. Практически с нуля Смешко набрал 6% голосов. Но Смешко 63 года, а Зеленскому – 41. И его политическая биография чиста, тогда как основные его оппоненты пришли в политику и во власть в конце 90-х – начале 2000-х. Хотя, конечно, олигарх Игорь Коломойский, с которым тесно связывают Зеленского, тоже достаточно давно играет свою роль в политической жизни страны. Но, видимо, этому избиратели Зеленского не придали большого значения.

Можно перечислить еще несколько факторов, от современных каналов коммуникации до активной медиа-поддержки топовым телеканалом страны.

— Можно ли выделить главный из них? Это желание новых лиц?

— Есть еще один важнейший фактор. Украинцы уже пять лет знают, что такое гибридная война, но впервые столкнулись с гибридным популизмом. Это когда вместо того, чтобы что-то обещать, ты просто молчишь. И тогда люди начинают домысливать то, чего сами бы хотели от нового президента.

Один штрих из портрета избирателей Зеленского, который рисуют социологи: треть из них за вступление Украины в НАТО, а треть — считают, что ни в какие военные союзы Украине вступать не нужно. Если Зеленский проявит четкую позицию, то отпадет часть избирателей. Поэтому он долго молчит, а потом заявляет: пусть вопрос с НАТО решают сами избиратели на референдуме.

Интервью, которые Владимир Зеленский давал до первого тура выборов, сделаны в «теплой ванне» лояльными журналистами. Мы не знаем его позицию по огромному количеству вопросов. Даже больше – мы не знаем, сформирована ли у него позиция вообще. В этой предвыборной кампании в основном говорил не Зеленский, а его штаб. Поэтому для многих актуален сегодня вопрос: Who is Mr.Zelensky?

— Так кто такой мистер Зеленский? И каких шагов от него стоит ожидать?

— Конечно, в первую очередь, стоит ждать кадровых назначений там, где это является прерогативой президента. По фамилиям, которые мы услышим, и будет понятно, какова степень влияния на будущего президента олигарха Игоря Коломойского и на каких союзников он рассчитывает в парламенте.

Одновременно с этим начинается и подготовка партийной силы Зеленского к парламентским выборам, которые намечены на осень этого года. Сейчас много говорят о досрочном роспуске парламента: конечно, политсиле Зеленского хотелось бы нынешний беспрецедентный уровень доверия конвертировать в голоса, пока они не начали таять. Но я сомневаюсь, что в нынешних политических реалиях роспуск возможен — не так много игроков, которые заинтересованы в новых выборах.

Владимиру Зеленскому стоит помнить историю, которая случилась с его предшественником пять лет назад. В 2014-м Петр Порошенко стал президентом в один тур, набрав больше половины голосов избирателей, а вот на парламентских выборах его политсила финишировала уже второй. Поэтому очень интересно: какой тактики будет придерживаться Зеленский, чтобы понести наименьшие потери. Будет ли он продолжать максимально дозировать исходящую от него информацию, заложит ли фундамент своего президентства на критике предшественников (хотя такая тактика не работает без смены премьера с трехлетним стажем) или стартует с косметических изменений (ну, например, с переноса своего аппарата из здания в стиле сталинского ампира в современный офис)? Но скорее всего, ему придется сорваться с места в карьер и гасить пожары, которые будут разожжены до его инаугурации. К примеру, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей – и это уже вызов для Зеленского.

— В таком случае, насколько обоснованы высказывавшиеся до этого шага Путина подозрения части украинских экспертов в том, что кандидатура Зеленского каким-то образом согласована с Кремлем, и что при нем будет взят курс на некую «нормализацию» отношений с РФ?

— В наличии такого согласования я очень сомневаюсь. Скорее, Кремлю просто выгоден слабый президент, который сменит сильного предшественника. Сомневаюсь и в нормализации отношений, в том виде, в каком ее видит Кремль.

— Порошенко давно известен гражданам Украины не только как олигарх, но и как опытный политик с внушительным послужным списком – он неоднократно избирался в Раду, при разных президентах был министром экономразвития, главой Нацбанка, руководил Советом нацбезопасности, был главой МИД Украины. Что же он должен был сделать такого на высшем посту страны, что три четверти проголосовавших отвернулись от него в пользу неискушенного в политике комедийного артиста? В чем его ошибки или вина перед народом?

— Ну, вот вы сами перечислили моменты его достаточно богатой биографии. И было понятно, что если он пойдет на второй срок, в его политике не стоит ожидать ни перемен, ни чуда. А внезапных чудес хочется даже больше, чем перемен. Зеленский как раз и есть надежда на такое чудо.

При Порошенко много чего было сделано, но много чего и провалено.

Была проведена декоммунизация, децентрализация, введена система публичных госзакупок Prozorro, внешняя торговля переориентировалась с России на страны ЕС, подписано Соглашение об ассоциации с ЕС и введен безвизовый режим с ним, доходы населения и уровень ВВП пережили шоковые 2014-2015 и начали расти, создана международная антипутинская коалиция, взят курс на НАТО, проводятся реформы в образовании и медицине… Ну и главное коснулось тех сфер, которые Петр Порошенко вынес в основу своей избирательной кампании: «Армия, язык, вера». Армия стала профессиональной. Украинский язык закрепился как главный язык культуры. Ну а про Томос — обретение независимости Православной церковью Украины слышали все.

Однако важнейшая судебная реформа практически провалена. Вместо того, чтобы бороться с влиянием олигархов, вводится формула «Роттердам плюс», которая выгодна крупнейшему из них. В некоторых областях страны президент поддерживает откровенно одиозных личностей, надеясь на их ответную поддержку на выборах. Борьба с коррупцией поднята на знамена, но нет ни одного по-настоящему громкого приговора. Кроме того время от времени возникают скандалы, разоблачающие коррупцию в окружении самого президента. Крупнейший из них всплыл накануне выборов и коснулся святая святых – обогащения на армии. Также нужно понимать, что голосуя пять лет назад за кандидата Порошенко, люди ждали, что он закончит войну – он сам дал обещание, которое оказалось невозможным реализовать.

В то же время Порошенко воспринимается как человек, который несет ответственность за всё – собственно, он сам к этому и привел, пытаясь сосредоточить в руках как можно больше власти и стараясь не взрастить в своем окружении прямого конкурента.

И наконец, оказалось, что формула «Армия, язык, вера» бьет не по тем точкам, которые на данный момент волнуют общество. Для меня самого были неожиданностью результаты социсследований, по которым оказалось, что главный вопрос, волнующий большинство опрошенных – снижение тарифов.

— Порошенко заявил, что остается в политике. Что он может иметь в виду? Насколько значимую роль он сможет играть в украинской политике при столь сильно изменившихся обстоятельствах?

— Порошенко в политике с конца 90-х. Часть этого времени он находился в оппозиции, и потому это для него не ново. Конечно же, и сейчас он из нее не уйдет. У Порошенко есть костяк избирателей, есть капитал, есть медиа и, наконец, он накопил огромный опыт. Так что Петр Порошенко был и еще долго останется влиятельным игроком украинской политики.