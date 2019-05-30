Мы вместе сделали это: мысли вслух после финала Лиги Европы

Вот и все. Финал Лиги Европы, о котором в последнее время было столько разговоров, завершился. И есть, наверное, что-то логичное в том, что победу в этой игре, да еще и с разгромным счетом 4-1, одержал «Челси». Выскажу предположение, что «Арсеналу» не хватило свежести и сил для решающего рывка. «Канониры» держались в первом тайме, но они совершенно расклеились во второй половине матча. Наверное, в том числе, и по причине вынужденного погружения всей команды в скандал вокруг того, кто в итоге в Баку не приехал и теперь, по меткому выражению блистательного футболиста неда внего прошлого Андрея Канчельскиса, смело и гордо может бегать по полю в памперсах. Да, я говорю о Генрихе Мхитаряне. В Баку ведь всех зазывали футболисты, имеющие куда большие заслуги и признание -Майкл Оуэн, Франческо Тольдо, Луиш Фигу, Майкл Эсьен, Андрей Аршавин. Кто-то из них посетил бакинский финал Лиги Европы. Посетили его и прославленные украинские футболисты Олег Блохин и Игорь Беланов. Два обладателя «Золотого мяча», на минуточку. И они оба высказывались о Баку в исключительно восторженных тонах. Столь же восторженный тон был и в заявлениях Романа Абрамовича. В интервью Corriere della Sera он сделал немало комплиментов Баку, как просто прекрасному городу и как месту проведения финала ЛЕ. Слова этого человека, видевшего в своей жизни многое, если не все, стоят гораздо дороже не футбольных «финтов» Мхитаряна. В результате которого, замечу, он сам себя «обыграл».

Как известно The Sun уже опубликовала сообщение о том, что в клубе «Арсенал» не будут против, если Мхитарян этим летом решит перейти в другую команду. «В клубе считают, что полузащитник «Арсенала» не смог полностью показать свой потенциал и занялся не присущим спорту занятием. Мы летим в Баку без Мхитарияна и верим в успех на финале Лиги Чемпионов УЕФА», приводились слова тренера «канониров» Унаи Эмери. Они были сказаны до финала. Уверен, что по его окончании данное мнение в «Арсенале» лишь укрепится. Слишком уж было очевидно, что излишнее внимание к теме отказа Мхитаряна прилететь в Баку сильно морально давила на клуб, создав ненужное напряжение. Особенно, в свете того, что слишком уж много фактов было приведено того, как армянские гимнасты, борцы и прочие атлеты уже приезжали в Баку. Да и шахматист Левон Ароян бывал в нашей столице. Ни с кем и ничего не случилось.

И тут, мы приходим к главному — случай с Мхитаряном показал, что армянская политика шантажа в отношении нашей страны уже не работает. Финал ЛЕ состоялся. Он прошел великолепно. Миллиард телезрителей во всем мире увидели этот матч, открыли для себя Баку. Да и тональность публикаций в английской прессе сильно изменилась — от однозначно негативной к позитивной. Вот и «The Times» опубликовал текст про то, что «Баку на несколько дней стал для британцев местом встреч, радостей, разочарований и успехов». Там было и про роскошные и великолепно освещенные улицы, и то, что Баку заставил влюбиться в себя почти всех, особенно женскую половину, которая была сражена наповал изысканным видом местных женщин. А главное — там была высказана уверенность, что буйные англичане вернутся в удивительный Азербайджан еще и еще, чтобы наполнить души энергетикой Баку, живущий так широко и открыто. Вот так. Мы смогли сделать это. Мы смогли на очень достойном уровне провести финал ЛЕ, заставив в корне поменять мнение об Азербайджане. За все это стоит выразить огромную признательность АФФА, Министерству молодежи и спорта, Государственной пограничной службе, отечественным СМИ, послу Азербайджана в Великобритании Таиру Таги-заде, МИД нашей страны, всем волонтерам, да и всем, кто сумел показать Баку с самой лучшей стороны. И нынешняя наша победа, я в этом уверен, одна из многих будущих на долгом и тяжелом пути к признанию Азербайджана в качестве жемчужины не только Южного Кавказа, но всего мира.