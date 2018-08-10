«Мы надеемся и верим…», — Н. Джафарли

10 августа в Шекинском апелляционном суде должно было начаться судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении находящегося под арестом председателя партии «Республиканская Альтернатива» (REAL) Ильгара Мамедова. Когда желающие принять участие на заседании вошли в зал, им сообщили, что процесс под председательством судьи Гюндуза Аббасова отложен на неопределенное время.

Как заявили в суде, причиной стало то, что гособвинитель не явился в суд.

В интервью «Зеркало» адвокат Ильгара Мамедова Фуад Агаев подтвердил информацию. “Нам сказали, что государственный обвинитель не явился на суд. Потом, объяснили, что в шекинском апелляционном суде два гособвинителя. Один уволился и сменил место работы, второй не пришел. Но, мне такой довод кажется крайне странным. О том, сколько в Шеки прокуроров, и на скольких процессах они собираются участвовать, я думаю, было известно заранее”, — отметил адвокат.

“Подробности пока мне неизвестны, хотя я лично присутствовал там. Если бы не было меня, суд отложили бы по причине неявки адвоката”, сказал адвокат.

На счет ожидаемых результатов от будущего судебного заседания, Фуад Агаев отметил, что он никогда не дает прогнозы.

Сторона защиты подавала апелляционную жалобу еще в 2013 году. Тогда апелляционный суд рассмотрел и отклонил жалобу защитников Ильгара Мамедова. Верховный Суд, отменив решение апелляционного суда, вернул дело на повторное разбирательство. Второй раз апелляционный суд снова отклонил жалобу, и это решение поддержал Верховный Суд страны. “После второго решения Европейского Суда по правам человека по жалобе Ильгара Мамедова, пленум отменил и постановление коллегии Верховного Суда по уголовным делам и апелляционного суда, вернув дело на повторное апелляционное рассмотрение. Естественно, здесь должны рассматривать нашу апелляционную жалобу, поданную еще 5 лет назад”, — подытожил Фуад Агаев.

Исполнительный секретарь партии «Республиканская Альтернатива» Натиг Джафарли в интервью «Зеркало» отметил, что отмена заседания для них оказалась неожиданной. “Честно говоря, мы думали, что хотя бы первоначальное заседание пройдет. А потом назначат день, когда будут реально рассматривать несуществующее дело. Потому что всем известно, что Ильгар Мамедов ни в чем не виноват. Мы все понимаем, что в нашей стране, к сожалению, последнее слово не за судами. То, что заседание отложено на неопределенное время свидетельствует о том, что пока глобального решения по делу Ильгара не принято.. Как только какое-то решение созреет, об этом сообщат суду, тогда и будет назначено слушание дела. Я думаю, что хотя бы в ближайшие недели, мы узнаем результаты, могут назначить заседание даже до конца этого месяца”, — отметил Н.Джафарли.

Исполнительный секретарь REAL отмечает, что ЕСПЧ уже принял два решения по делу Мамедова. “Там черным по белому написано, что Ильгар не виновен, и его преследование носит политический характер. Поэтому, я думаю, что шекинский апелляционный суд вынужден был назначить заседание из-за решения Европейского Суда и Пленума ВС. И из-за того, что пленум принял решение о рассмотрении дела заново, сейчас, как ни парадоксально это звучит, Ильгар формально опять оказался в роли обвиняемого, а не осужденного. Суд заново должен решить эту проблему и принять решение по этому делу. Я считаю, что государственному обвинителю просто сказали, чтобы он не приходил на заседание. В итоге они получили формальный повод отменить сегодняшнее заседание. Этот повод и использовали”, — отметил Натиг Джафарли.

На вопрос об ожидаемых от нового процесса результатах, Джафарли отметил, что они надеются и верят, что в ближайшее время Ильгар Мамедов окажется на свободе. “Правительство Азербайджана затягивает это дело. Но, в то же время, они не хотят идти на конфронтацию с Европейскими институтами, которые приняли решение по делу Ильгара. И если в ближайшие недели не будет принято позитивное решение, ЕСПЧ и Совет Европы могут принять очень жесткие санкции или даже решение в отношении Азербайджана. И правительству это не нужно, как мне кажется. Поэтому, мы надеемся и верим, что в ближайшие недели Ильгар Мамедов будет освобожден”, — добавил Н.Джафарли.

По его словам, оправдания и извинений не ждут ни они, ни сам Ильгар Мамедов. “Естественно, что нам всем хотелось бы, чтобы Ильгар Мамедов был оправдан. Но, надо быть реалистами. Так что, досрочное освобождение вполне возможно”, — подытожил Исполнительный секретарь партии «Республиканская Альтернатива» Натиг Джафарли.

В мае 2014 года ЕСПЧ признал нарушение прав на свободу Ильгара Мамедова и презумпцию невиновности.

В ноябре 2017 года Европейский Суд по правам человека принял второе решение по делу Ильгара Мамедова, после чего Пленум Верховного Суда Азербайджана пересмотрел дело 29 июня текущего года. Решением Пленума, вердикты кассационной и апелляционной инстанций, которые оставили в силе решение суда первой инстанции о заключении Мамедова на 7 лет, должно быть отменено. Дело направили в Шекинский Апелляционный суд, чтобы там его рассмотрели заново.

Лидер партии (тогда Движения) REAL Ильгар Мамедов арестован в январе 2013 года в связи с Исмаиилинскими событиями. Он приговорен к 7 годам лишения свободы.

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