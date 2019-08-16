Мы можем рассчитывать только на свои силы и армию

Депутат Милли Меджлиса и исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов в своем интервью Report.az заявил о том, что наши вооруженные силы взяли под контроль новые территории в Газахском направлении.

«Продвижение вперед боевых позиций пограничными войсками Государственной пограничной службы на азербайджано-армянской государственной границе в Газахском направлении является продолжением начавшегося процесса», — заявил С.Новрузов.

Между тем, как пишет близкий к оборонному ведомству сайт Azeri Defence, Госпогранслужба предприняла превентивные меры против попытки врага продвинуть свои позиции в направлении горы Бабакяр.

«Подразделения пограничных войск ГПС перешли в действие в ответ на попытку врага захватить новые позиции и добились продвижения вперед боевых пунктов ГПС в ряде направлений. С новых позиций, которые заняли наши пограничники, открылась возможность контроля над боевыми пунктами на территории Армении, а также дорогами, соединяющими эти пункты. Кроме того, устранена опасность обстрела врагом жилых пунктов», – отмечает издание.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в среду косвенно подтвердил данную информацию, отметив, что «передвижения позиций на передовой линии носят рутинный характер, и армянская сторона также предпринимает такие действия».

Ованнисян также заявил, что «военные знают свое дело», в связи, с чем он попросил общественность не мешать им выполнять свои задачи.

Комментируя данную информацию «Зеркало» военный эксперт Узеир Джафаров, сказал, что Азербайджан взял те высоты, которые потерял в боях в 90-х годах.

«Сейчас наша армия закрепилась на более выгодных позициях, откуда постоянно совершались провокации со стороны Армении. Главнокомандующий погранвойсками дал указание о том, чтобы провокации армянской стороны в корне пресекались, и наши солдаты вынудили армян оставить ранее занятые ими позиции. Насколько я знаю, с армянской стороны были потери, а с нашей нет», – сказал эксперт.

По его словам, армянская сторона рассчитывала на то, что у наших пограничников нет боевого опыта, но они не учли тот факт, что наши пограничники прошли хорошую подготовку.

«Нужно также сказать, что наши снайперы отлично работают в прифронтовой зоне. А занятые новые высоты дают нашим войскам стратегическое преимущество над армянской армией в этом направлении», — добавил аналитик.

По словам Джафарова, международные структуры вряд ли смогут помочь в урегулировании карабахского конфликта.

«Наглядный пример, когда Пашинян в Ханкенди заявил, что Карабах – это Армения. Мы ждали реакцию МГ ОБСЕ, но никакого заявления не последовало. В целом сейчас ситуация накаленная, риск возобновления военных действий предельно велик. Молчание же МГ ОБСЕ – это прямой путь к тем событиям, которые произошли в апреле 2016 года. Поэтому, единственное, на что мы можем рассчитывать это на свои силы и на нашу армию.

Если война начнется, на этот раз все будет по-иному: военные действия будут не локального характера, а более широкомасштабные. Тогда в апреле российская сторона приложила немало усилий, чтобы остановить войну. Но сейчас, после заявлений Пашиняна, разговаривать с армянской стороной уже не о чем», — резюмировал он.