МВФ готов оказать помощь Венесуэле после того как будет решен вопрос законного лидера страны

Международный валютный фонд (МВФ) будет считать легитимным правительством Венесуэлы ту сторону, которую дипломатически признает большинство членов организации, и только после этого можно будет определиться с вопросом об оказании гуманитарной помощи этой стране. Об этом заявила в субботу директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), об этом сообщает ТАСС. Данная структура является руководящим органом МВФ.

«Что касается Венесуэлы, то я хотела бы в первую очередь подчеркнуть, что мы очень сильно обеспокоены гуманитарным кризисом, который разворачивается там», — сказала она. «Мы можем ориентироваться только на членов нашей организации. Вопрос не в том, чтобы мы решили: нужно, чтобы подавляющее большинство членов дипломатически признало то правительство, которое они считают легитимным. Когда это произойдет, тогда мы сделаем шаг», — подчеркнула директор-распорядитель.

9 апреля министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, заявил о том, что Вашингтон ведет переговоры с МВФ с тем, чтобы фонд начал оказывать финансовую помощь лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо. Конгрессмены в ответ подчеркивали, что фонд не разделяет позицию властей США по поводу признания Гуайдо временным президентом страны. Мнучин не согласился с законодателями.

Ранее МВФ сообщил, что внимательно следит за ситуацией вокруг кризиса в Венесуэле и готов оказать помощь, как только будет решен вопрос по поводу того, кого считать законным лидером Боливарианской Республики. По словам официального представителя МВФ Джерри Райса, этим вопросом занимается международное сообщество, 189 стран-участниц фонда.