МВД выступило с заявлением в связи с убийством в Товузе

МВД распространило заявление в связи с убийством экс-председателя Товузского районного суда Фирудина Алекперли.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 13 сентября примерно в девять часов житель села Яныглы Али Шамиев пришел в офис Фирудина Алекперли и выстрелил в него после случившегося между ними инцидента.

Ф.Алекперли скончался в больнице.

А.Шамиев сдался в полицию и сдал оружие убийства – пистолет «Макаров» с 16 патронами к нему.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 120 и 228 УК Азербайджана, ведется следствие.

| 2019-09-14T13:01:43+00:00 14 сентября 2019, 14:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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