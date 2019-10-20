МВД ответило на заявление Али Керимли

Министерство внутренних дел Азербайджана отреагировало на клеветническое заявление председателя партии Народного фронта Али Керимли, который был задержан во время незаконного митинга в центре столицы.

Как сообщил Report начальник Республиканского госпиталя имени Арифа Гейдарова Министерства внутренних дел Исби Бабаханов, что Али Керимли был выписан из больницы после всех обследований.

«Керимли Али Амиргусейн оглы, родившийся 19 октября 1965 года, по рекомендации полиции прошел медицинское обследование в госпитале. После прохождения томографии у него не было обнаружено никаких патологических изменений, и поэтому пациент был выписан. Протоколы обследования были представлены Керимли», — сказал он.