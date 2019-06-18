МВД Молдовы запросило у Украины информацию о Плахотнюке

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе запросил у властей Украины информацию о возможности побега через Одессу главы бывшей правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка и лидера партии «Шор» Илана Шора. Об этом он сообщил во вторник в парламенте, комментируя ход расследования исчезновения этих политиков после смены власти в стране.

«Плахотнюк и Шор — партнеры по бизнесу, партнеры в политике, партнеры в узурпации власти. И они должны ответить за свои деяния. По данным МВД, они не покидали территорию Молдовы. Поэтому мы просим украинских коллег сообщить, воспользовались ли эти личности коридором через Приднестровье, где наша страна не имеет механизмов контроля границы», — сказал Нэстасе во вторник с трибуны парламента.