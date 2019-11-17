МВД Грузии призвало митингующих в Тбилиси соблюдать порядок

«Полиция защищает право на мирное собрание и проведение манифестации, которое гарантировано конституцией Грузии. Согласно закону «О собраниях и манифестациях», запрещено блокировать входы в законодательный орган и мешать его деятельности. Призываем всех граждан, организаторов и участников акции соблюдать правопорядок и подчиняться законным требованиям полиции. Любой факт правонарушения во время проведения акции, а также попытка штурма или блокирования административных органов будет незамедлительно пресечена полицией в рамках закона»,- сказано в заявлении МВД.