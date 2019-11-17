МВД Грузии призвало митингующих в Тбилиси соблюдать порядок

МВД Грузии призывает всех участников протестных акций в Тбилиси соблюдать порядок и предупреждает, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены правоохранителями, сказано в заявлении пресс-службы министерства.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников. Против правительства объединились все оппозиционных силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства.
Все оппозиционные силы начали в воскресенье масштабные акции протеста с участием населения из регионов.
Ведомство обещает, что на запланированных сегодня акциях «обеспечит как защиту общественной безопасности и правопорядка, так и свободу выражения каждого гражданина, которая не выходит за установленные законом рамки».