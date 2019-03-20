МВД Франции заявило о закрытии четырех ассоциаций, пропагандирующих джихад

Четыре ассоциации, оправдывающие вооруженный джихад и тем самым нарушающие кодекс внутренней безопасности страны, будут распущены во Франции, заявляет французское министерство внутренних дел.
«Ассоциации Centre Zahra France, Federation Chiite de France, Parti Anti Sioniste и France Marianne Tele на регулярной основе, как посредством проповедей, так и в письменной форме… оправдывали вооруженный джихад», — сообщает ведомство.
В коммюнике отмечается, что одни из организаций — Centre Zahra – «обрабатывала» молодежь, «регулярно восхваляя действия таких организаций, как ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» и вооруженное крыло движения «Хезболлах», каждая из которых внесена в список террористических организаций ЕС».
«В соответствии с инструкциями президента Республики (Эммануэля Макрона) министр внутренних дел (Кристоф Кастанер) полон решимости распустить все ассоциации, которые разжигают ненависть, призывают к дискриминации и оправдывают насилие», — написано в заявлении.
| 2019-03-20T17:44:45+00:00 20 марта 2019, 21:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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