МВД Франции заявило о закрытии четырех ассоциаций, пропагандирующих джихад

Четыре ассоциации, оправдывающие вооруженный джихад и тем самым нарушающие кодекс внутренней безопасности страны, будут распущены во Франции, заявляет французское министерство внутренних дел.

«Ассоциации Centre Zahra France, Federation Chiite de France, Parti Anti Sioniste и France Marianne Tele на регулярной основе, как посредством проповедей, так и в письменной форме… оправдывали вооруженный джихад», — сообщает ведомство.

В коммюнике отмечается, что одни из организаций — Centre Zahra – «обрабатывала» молодежь, «регулярно восхваляя действия таких организаций, как ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» и вооруженное крыло движения «Хезболлах», каждая из которых внесена в список террористических организаций ЕС».