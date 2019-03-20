МВД Франции заявило о закрытии четырех ассоциаций, пропагандирующих джихад

Четыре ассоциации, оправдывающие вооруженный джихад и тем самым нарушающие кодекс внутренней безопасности страны, будут распущены во Франции, заявляет французское министерство внутренних дел.
«Ассоциации Centre Zahra France, Federation Chiite de France, Parti Anti Sioniste и France Marianne Tele на регулярной основе, как посредством проповедей, так и в письменной форме… оправдывали вооруженный джихад», — сообщает ведомство.
В коммюнике отмечается, что одни из организаций — Centre Zahra – «обрабатывала» молодежь, «регулярно восхваляя действия таких организаций, как ХАМАС, «Палестинский исламский джихад» и вооруженное крыло движения «Хезболлах», каждая из которых внесена в список террористических организаций ЕС».
«В соответствии с инструкциями президента Республики (Эммануэля Макрона) министр внутренних дел (Кристоф Кастанер) полон решимости распустить все ассоциации, которые разжигают ненависть, призывают к дискриминации и оправдывают насилие», — написано в заявлении.