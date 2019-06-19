МВД Беларуси сняло запрет на въезд в страну участницам Pussy Riot

Министерство внутренних дел Беларуси приняло решение снять запрет на въезд и пребывание на территории республики участниц группы Pussy Riot, которые ранее в национальном аэропорту «Минск» были уведомлены о действующем в отношении них запрете, сообщил РИА Новости в среду начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Информация о запрете появилась утром в понедельник в аккаунтах Pussy Riot в соцсетях. Как уточнял Sputnik , это касалось Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной. Последняя выбегала на поле в финале Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Белорусский Госпогранкомитет в понедельник подтвердил, что двум участницам скандальной панк-группы запрещен въезд на территорию республики, им в паспорта были поставлены соответствующие отметки.