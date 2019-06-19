МВД Беларуси сняло запрет на въезд в страну участницам Pussy Riot

Министерство внутренних дел Беларуси приняло решение снять запрет на въезд и пребывание на территории республики участниц группы Pussy Riot, которые ранее в национальном аэропорту «Минск» были уведомлены о действующем в отношении них запрете, сообщил РИА Новости в среду начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
Информация о запрете появилась утром в понедельник в аккаунтах Pussy Riot в соцсетях. Как уточнял Sputnik, это касалось Ольги Курачевой и Вероники Никульшиной. Последняя выбегала на поле в финале Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Белорусский Госпогранкомитет в понедельник подтвердил, что двум участницам скандальной панк-группы запрещен въезд на территорию республики, им в паспорта были поставлены соответствующие отметки.
«МВД пересмотрело решение, сегодня снят запрет на въезд и пребывание участниц этой группы на территории Республики Беларусь», — сказал Бегун.
При этом собеседник не стал уточнять причины, по которым изначально запрет вводился.
| 2019-06-19T16:33:41+00:00 19 июня 2019, 16:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss