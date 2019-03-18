МВД Азербайджана задержало продавцов поддельной криптовалюты

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана разоблачили членов организованной преступной группировки, которая, злоупотребив доверием людей, присвоила крупную сумму в иностранной валюте.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий, осуществленных Главным управлением с участием сотрудников Палаты по надзору за финансовыми рынками, было установлено, что группа лиц под видом инвестиционной компании создала «сетевой бизнес», и под этим прикрытием обманула большое количество граждан.

В ходе расследования стало известно, что житель горда Баку Кянан Мустафазаде и другие в июне 2018 года запустили в интернете специальную локальную программу, создав надуманный «сетевой бизнес» под видом инвестиционной компании İnvestsland, не прошедшей госрегистрацию и не включенной в госреестр. Они заявили, что занимаются продажей на международном рынке криптовалюты BeardyCoin и назвались официальными представителями этой фирмы в Азербайджанской Республике, присвоив таким образом денежные средства граждан.

Этим путем они продали выдуманную криптовалюту BeardyCoin на 700.000 долларов США. Расследование выявило, что в целом были обмануты около 4000 граждан.

По факту в следственном отделе Главного управления было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), 5 членов организованной группы были арестованы, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.