МВД Азербайджана: за минувший день раскрыто 20 преступлений

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 3 мая на территории республики 20 преступлений были раскрыты по «горячим следам».
Также раскрыто 11 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 17 числившихся в розыске лиц, в том числе 6 должников.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников органов внутренних дел были выявлены 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 29 человек.