МВД Азербайджана: за минувший день раскрыто 20 преступлений

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 3 мая на территории республики 20 преступлений были раскрыты по «горячим следам».

Также раскрыто 11 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 17 числившихся в розыске лиц, в том числе 6 должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников органов внутренних дел были выявлены 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 29 человек.

| 2019-05-04T11:12:21+00:00 4 мая 2019, 13:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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