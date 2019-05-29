МВД Азербайджана обратилось к жителям и гостям Баку

В связи с проведением в Баку финальной игры Лиги Европы УЕФА личный состав органов внутренних дел Азербайджана продолжает работать в усиленном режиме.

Как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел, личный состав министерства будет работать в усиленном режиме до 31 мая.

В этот период обеспечение безопасности прибывших в нашу страну иностранных гостей, туристов и болельщиков, обеспечение порядка и безопасности в Fan-зоне в Национальном приморском парке и местах развлечений, созданных для футбольных болельщиков в парке Сахиль и Зимнем парке, осуществляется на высоком уровне сотрудниками полиции, привлеченными к службе. Для предупреждения любых провокаций или незаконных действий каждый проходящий в указанные места проходит серьезную проверку на полицейских постах. Также с целью предотвращения попадания в Fan-зону с морского направления посуточно несет службу полицейский патрульный катер.

Отметим, что для безопасного передвижения команд «Челси» и «Арсенал» на учебно-тренировочные базы до финальной игры, а также для правильного регулирования транспорта в городе, к службе привлечены дополнительные дорожно-патрульные наряды. Наряду с этим созданы полицейские посты для встречи прибывающих гостей в Международном аэропорту Гейдар Алиев и безопасной доставки их до мест проживания. По республике усилена охрана в объектах стратегического значения, а также местах расположения иностранных диппредставительств, проживания гостей.

С целью обеспечения безопасности на автостоянках, созданных перед станциями метро «Кара Караев» и «28 мая» для доставки местных болельщиков на стадион, в этих местах привлечены к службе сотрудники полиции.

Сотрудниками полиции ведутся соответствующие работы для вхождения иностранных болельщиков на стадион в день игры с установленных для них мест и размещения в созданных для них секторах.

Граждан и гостей города просят следовать законным приказам и указаниям полиции для устранения незаконных фактов до и после окончания финала Лиги Европы УЕФА на территории фан-клуба, также в других местах развлечений, Бакинском олимпийском стадионе, где состоится игра.