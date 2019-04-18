МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей

МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей, сообщает в четверг Trend.

«В последнее время растет число лиц, создающих в соцсетях фейковые профили, каналы и страницы от имени МВД и с использованием его логотипа. Создание и использование таких профилей недопустимо и влечет ответственность в порядке, установленном законом. На этих страницах и профилях размещается искаженная, неправильная информации о работе полиции, даются ошибочные ответы на вопросы граждан. Поэтому пользователям соцсетей рекомендуется не использовать фейковые страницы и профили», — говорится в обращении МВД.

Отмечается, что в соцсетях уже более двух лет функционируют официальные страницы МВД.

Граждане могут перейти с сайта МВД www.mia.gov.az на страницы в Facebook, İnstagram, Twitter и Youtube, или получать информацию по нижеследующим ссылкам:

Facebook https://www.facebook.com/mia.gov.az/

İnstagram https://www.instagram.com/azerbaycan.din/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCnOFln-vwFvkLMCMGyg2j-w?view_as=subscriber

Twitter https://twitter.com/MIAAzerbaijan