Музыкальный альбом Вагифа Мустафазаде издан в Москве

В Москве ко дню памяти основоположника азербайджанского джаз-мугама, пианиста, композитора, джазмена, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде издан музыкальный альбом «Джаз-мугам». Об этом как сообщает Trend Life на своей странице в Facebook написала директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде в Баку, руководитель Культурно-благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева.

«16 декабря 2019 года исполняется 40 лет со дня смерти выдающегося пианиста современности и основоположника музыкального направления джаз-мугам, незабвенного Вагифа Мустафазаде. Ко дню памяти музыканта в Москве издан музыкальный альбом «Джазовые композиции». Представляем вашему вниманию, изданный в Москве двойной компакт диск Вагифа Мустафазаде», — написала Афаг Алиева.