Музыкальный альбом Вагифа Мустафазаде издан в Москве

В Москве ко дню памяти основоположника азербайджанского джаз-мугама, пианиста, композитора, джазмена, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде издан музыкальный альбом «Джаз-мугам». Об этом как сообщает Trend Life на своей странице в Facebook написала директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде в Баку, руководитель Культурно-благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева.

«16 декабря 2019 года исполняется 40 лет со дня смерти выдающегося пианиста современности и основоположника музыкального направления джаз-мугам, незабвенного Вагифа Мустафазаде. Ко дню памяти музыканта в Москве издан музыкальный альбом «Джазовые композиции». Представляем вашему вниманию, изданный в Москве двойной компакт диск Вагифа Мустафазаде», — написала Афаг Алиева.

| 2019-12-05T12:57:14+00:00 5 декабря 2019, 14:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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