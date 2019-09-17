Музыка гения: в Баку открывается фестиваль Узеира Гаджибекова

Баку в ожидании большого музыкального праздника: завтра в столице открывается XI Международный фестиваль Узеира Гаджибекова, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана.

Как сообщили # в культурном ведомстве, торжественная церемония открытия состоится в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. В концерте примут участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова под управлением Рауфа Абдуллаева и российский скрипач Сергей Догадин.

Всего же, в рамках фестиваля в Баку пройдет около 40 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Грузии и др.

Среди них — филармонический ансамбль «Silk Road», Сергей Ролдугин, Хатия Буниатишвили, Алена Баева, Мирослав Культышев, Сергей Догадин, Филипп Копачевский, Дмитрий Хохлов, Мурат Салим Токадж, Регина Рустамова, Джабраил Ибрисов, Георгий Челидзе, Умид Исрафилов и др.

Азербайджан на фестивале будет представлен такими прославленными именами, как Рауф Абдуллаев, Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, Ялчин Адигезалов, Фахраддин Керимов, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, Эйюб Гулиев и др.

Традиционно фестиваль стартует в День национальной музыки, который в Баку отмечают 18 сентября, в день рождения основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, выдающегося композитора Узеира Гаджибекова.

История праздника уходит корнями в 1995 год, когда общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев издал распоряжение, согласно которому День национальной музыки стал отмечаться на государственном уровне.

Министерство культуры Азербайджана ежегодно проводит в честь этого праздника различные мероприятия. Неизменной остается традиция проведения концерта перед зданием Бакинской музыкальной академии, носящей имя Узеира Гаджибекова.

Из года в год в День национальной музыки здесь выступает симфонический оркестр, и звучат бессмертные произведения выдающегося азербайджанского композитора.

В день рождения Узеира Гаджибекова музыка гениального творца звучит в Баку отовсюду – на станциях метро, в культурных и образовательных центрах, на улицах и в парках.