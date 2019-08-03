Мужчины требуют равноправия в квартале красных фонарей Амстердама

Несколько мужчин в субботу демонстрировали свои полуобнаженные тела в окнах борделей квартала красных фонарей Амстердама, где обычно секс-услугами зарабатывают женщины и женщины-трансгендеры, сообщает DW.
Протест является частью призыва к равным правам в наиболее либеральном туристическом пункте Европы.
Секс-работницы обычно снимают комнату в районе Де Валлен и используют одно из около 300 окон для рекламы своих услуг.
Но, несмотря на то, что мужчины составляют 5% от примерно 25 тысяч секс-работников в Нидерландах, их редко можно увидеть в окнах.
Организаторы акции настаивают на том, что секс-работники мужского пола также нуждаются в безопасных помещениях для работы, отмечая, что многие мужчины подвергаются насилию, жестокому обращению и эксплуатации при выполнении своей работы.
Организаторы заявили, что мужчины, которые участвуют в акции, являются моделями и недоступны для оказания услуг.
| 2019-08-03T21:48:59+00:00 3 августа 2019, 22:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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