Мужчину с молотком задержали прихожане лондонской мечети

В лондонской мечети посетители задержали мужчину с молотком после того, как он попытался наброситься на людей, праздновавших рано утром Рамадан, сообщает Sky News.

Нападавший арестован по подозрению в попытке нанесения тяжких телесных повреждений и находится под стражей в полицейском участке Западного Лондона.

Правоохранительные органы прибыли в Культурный центр Даруссалама в Хейс-Роуд в 4.30 утра после поступивших оттуда сообщений о мужчине, вооруженном молотком. Однако нападавший был задержан верующими еще до прибытия полиции.

Сообщений о ранениях не поступало, инцидент не рассматривается как попытка терроризма. Полицейские остаются на месте происшествия, начато расследование о нападении.(Газета.ру)

| 2019-06-03T16:08:53+00:00 3 июня 2019, 20:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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