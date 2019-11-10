Мужчину напавшего на футболистов «Арсенала» избили в тюрьме

Британец Эшли Смит, напавший на футболистов лондонского «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца, был избит в тюрьме, сообщает Mirror.

В сети появилось видео, на котором пострадавший лежит на полу и умоляет о пощаде, пока его продолжают бить по лицу. По информации издания, один из нападавших обвинил Смита в том, что тот ограбил мать его друга.

Адвокат избитого заключенного заявил, что его подзащитный боится за свою жизнь.

На следующий день после инцидента состоялся суд по делу о нападении на футболистов «Арсенала». Смит не смог присутствовать на заседании и участвовал в процессе по видеосвязи, а его лицо было прикрыто синим шарфом. (gazeta.ru)