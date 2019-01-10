Мужчину готовившего покушение на Нетаньяху приговорили к 11 годам тюрьмы

Жителя Восточного Иерусалима, готовившего покушение на нескольких политических деятелей, в том числе на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, приговорили к 11 годам тюремного заключения, сообщает газета Times of Israel.

По данным газеты, 31-летний Мохаммед Джамал Рашда был приговорен к тюремному заключению за планирование покушений на Нетаньяху и мэра Иерусалима Нира Барката по приказу базирующейся в Сирии террористической группировки. По результатам досудебной сделки мужчину признали виновным в «тайном сговоре с врагом в условиях военных действий, подготовке террористических атак, шпионаже и преступном сговоре с целью совершения убийства».

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| 2019-01-10T16:50:58+00:00 10 января 2019, 20:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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