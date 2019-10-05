Мужчина научился ходить с подключенным к мозгу экзоскелетом

Во Франции 28-летний мужчина научился ходить благодаря новой модели экзоскелета, который соединяется с мозгом, сообщает Reuters.

Отмечается, что пациент страдает тетраплегией — полным параличом всех четырех конечностей.

Новый аппарат подключается к мозгу пациента и посылает двигательные сигналы организму.

«Это первый полуинвазивный мозговой имплантат, который активирует все четыре конечности», — заявил французский нейрохирург Алим-Луи Бенаби.

При этом он отметил, что данная модель экзоскелета еще нуждается в доработке.