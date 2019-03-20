Муж советника Трампа назвал его сумашедшим

Дональд Трамп в среду вновь критически высказался о юристе Джордже Конуэе – муже Келли Конуэй, занимающей пост советника президента. Трамп назвал Конуэя «полным неудачником и кошмарным мужем».

Конфликт Трампа с Джорджем Конуэем, продолжающийся уже второй день, начался после того, как последний предположил, что Трамп страдает психическим расстройством.

«Джордж Конуэй, которого знакомые часто зовут “мистером Келлиэнн Конуэй”, очень завидует успехам своей жены и злится из-за того, что я, с ее помощью, не предоставил ему работу, получить которую он так отчаянно пытался», – написал Дональд Трамп в своем «Твиттере».

Президент имел в виду должность в руководстве Министерства юстиции, которую, по словам Трампа, хотел получить муж Келлиэнн Конуэй.

Уже через 20 минут Конуэй ответил на это сообщение, обратившись к президенту со словами: «Похоже, вы задались целью доказать, что я был прав. Молодец!». Он добавил к своему комментарию хэштег #НарциссическоеРасстройствоЛичности.

В следующем твите Конуэй назвал Трампа «сумасшедшим».