«Мусорный» рейтинг S&P учитывает зависимость экономики страны от нефти»

В ходе прошедшей на этой неделе пресс-конференции Председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов выступил с заявлением о несправедливости станового рейтинга от S&P Global Ratings.

Напомним, что S&P 27 июля подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Азербайджана на уровне «BB+». Прогноз долгосрочного рейтинга подтвержден как «стабильный». «Рейтинг S&P с оценкой инвестиционной среды Азербайджана несправедлив. Мы обладаем потенциалом для улучшения рейтинга», — сказал Э.Рустамов. По его словам, правительство Азербайджана предпринимает шаги, которые позволят улучшить рейтинг страны.

С его слов, международные рейтинговые агентства не совсем правильно и объективно оценивают реальное положение дел в национальной экономике страны, но, с другой стороны, Азербайджан имеет потенциал для продвижения в этих рейтингах и должен использовать его.

Для полноты понимания, речь идет об оценке меры кредитоспособности нашей страны в долгосрочной перспективе авторитетнейшей международной рейтинговой организацией S&P Global Ratings, на протяжении вот уже 150 лет занимающей лидирующие позиции в предоставлении участникам рынка кредитных рейтингов и аналитических материалов, обеспечивающих глубокое понимание мировой финансовой инфраструктуры. Сомнения главы азербайджанского Центробанка в аналитических способностях экспертов S&P, мягко говоря, напрягают, вызывая вопросы, с которыми # обратилось к финансовому эксперту, автору книги «Банковское право Азербайджана» Акраму Гасанову.

Как выяснилось из нашей с экспертом беседы, благодаря росту цены на нефть ситуация в Азербайджане, действительно, стабилизировалась и с этой точки зрения глава Центробанка, безусловно, прав. «Однако далее он выражает недовольство международными рейтингами, но в оценках международной рейтинговой организации нет предвзятого подхода. Поскольку речь идет о долгосрочном рейтинге, а финансовое положение нашей страны по данным самого же Рустамова, зависит от нефти, долгосрочная оценка кредитоспособности также зависит от нефтяных индексов. И если в настоящее время нефтяные цены выросли, как поведут себя индексы в долгосрочной перспективе предсказать невозможно. С этой точки зрения оценки S&P вполне оправданы», — считает Акрам Гасанов.

Надо понимать, что кредитный рейтинг S&P представляет собой оценку рисков в долгосрочной перспективе, тогда как предугадать будущее нефти не может никто, в том числе эксперты этой международной организации. Исходя из этого, сложно прогнозировать риски в отношении экономики, зависящей от углеводородного фактора. «Мы ожидаем, что экономический рост будет восстанавливаться умеренно – на уровне в среднем 3% год, но останется зависимым от тенденций в нефтяной промышленности и государственных инвестиций», — подчеркивает агентство, отмечая положительный импульс, который Азербайджан получит в долгосрочный период от продления соглашения с нефтяными компаниями на разработку блока месторождения Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года.

«Можно ли давать позитивные долгосрочные прогнозы, как того хочет Рустамов, если мы сами признаем зависимость от нефти. Речь не о том, что ситуация в долгосрочном плане будет обязательно плохой – возможно, нефтяные цены повысятся и мы будем жить лучше. Хочу сказать: не надо путать белое с мягким! Долгосрочный суверенный рейтинг на уровне «ВВ+», в просторечии его называют «мусорным», означает одно – нельзя долгосрочно доверять стране, экономика которой зависит от цены на нефть».суверенный, рейтинг, долгосрочный

Возвращаясь к недавней речи главы Центробанка , Рустамов признает зависимость показателей «от внешнего сектора». «Положительное сальдо торгового баланса в первом полугодии 2018 года увеличилось в 2,2 раза, экспорт — на 64%, ненефтяной экспорт — на 14%. Наряду с торговым балансом, экспорт услуг и поступления от денежных переводов также сохраняют положительную динамику. Стратегические валютные резервы продолжили рост в условиях улучшения показателей внешнего сектора», — сказал главный банкир страны.

Между тем, на взгляд эксперта-экономиста Натига Джафарли, последние заявления ЦБА пронизаны ожиданиями от нефти. Таким образом, недовольство прогнозами от S&P Global Ratings выявило противоречивость позиции.

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