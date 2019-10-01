«Мусават» выбирает башкана

Очередной съезд партии «Мусават» состоится 12 октября. На съезде ожидаются выборы нового башкана партии.

Рассказывая # о происходящих процессах в партии, действующий башкан Ариф Гаджилы, отметил, что по внутреннему уставу партии каждые 4 года проходит Гурултай (съезд) и выбирается новый башкан.

«В рамках Гурултая будет также представлен отчет о проделанной работе за это время. Кандидаты на пост башкана уже есть, сейчас самое главное, чтобы выборы были прозрачными и демократическими. Съезд должен состояться 12 октября — предвыборная кампания уже началась. На эти выборы впервые будут приглашены все журналисты, а также интернет-телевидения и с их участием будут организованы дебаты между кандидатами», — отметил он.

По его словам, партия «Мусават» выйдет из этих выборов более сильной и продолжит свою политическую борьбу.

«Среди кандидатов три члена партии: я, Тофиг Ягублу и Ядигар Садыхлы. Кто бы ни был председателем, партия управляется коллегиально. То есть вне зависимости от того, кого изберут, партия продолжит свою стабильную деятельность. Я уверен, что выборы будут прозрачными, мы постараемся, чтобы этот процесс освещался в онлайн-режиме», — сказал Гаджилы.

Тофиг Ягублу, еще один из кандидатов, считает, что если он будет избран башканом, то партия будет более эффективно работать.

«Все структуры партии будут нормально функционировать. Внутрипартийная демократия будет поднята на более высокий уровень, а также будет оптимизировано управление. Но самое главное, я хочу создать доверительные условия между реальными оппозиционными силами. Думаю, я это смогу сделать. Если все демократические оппозиционные силы будут выступать единым фронтом, это может в корне изменить ситуацию в стране», — сказал # Ягублу.

Говоря об участии на парламентских выборах в 2020 году, Ягублу подчеркнул, что они естественно нацелены, на эти выборы, но для этого в стране должна быть нормальная выборная обстановка.

«Конечно, последнее решение мы примем на Гурултае, но я считаю, что в нынешних условиях присоединяться к выборам нельзя, так как в стране отсутствует здоровая политическая конкуренция. Нет свободных СМИ, свободы собраний, ЦИК под полным контролем правительства, в таких условиях присоединяться к выборам бессмысленно. Но думаю, что к тому моменту мы постараемся поменять ситуацию и создадим более или менее адекватную избирательную обстановку и вместе со своими союзниками подключимся к этим выборам», — подчеркнул он.

Говоря о реальной оппозиции и союзниках, Ягублу назвал Народный Фронт, РеАл, АДБ (Азербайджанская демократическая партия Благосостояния), организацию НИДА, на его взгляд, все здоровые политические силы.