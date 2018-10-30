Муниципалитеты будут поддерживать порядок на кладбищах?

26 октября состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Члены комитета в третьем чтении обсудили изменения в законопроекты «О статусе муниципалитетов» и «Об основах муниципальных финансов». Было отмечено, что внесенные в оба документа изменения уточняют обязанности муниципалитетов в вопросах по закладыванию и управления кладбищами.

После обсуждений эти документы были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса (report.az).

Между тем напомним, что сегодня управление официально зарегистрированных кладбищ осуществляется Трестом по оказанию населению гражданских услуг.

В случае же принятия вышеназванных законопроектов, управление кладбищами перейдет в ведение муниципалитетов.

# решило выяснить, как будет происходить процесс передачи?

Для получения ответа мы обратились к руководителю Треста по оказанию населению гражданских услуг Сабиру Гасанову.

«К нам не поступало никакой инструкции по поводу передачи кладбищ муниципалитетам. Мы продолжаем работать, как и прежде. Скорее всего, законопроект будет касаться тех кладбищ, которые только будут создаваться», — сообщил нам Сабир Гасанов.

# решило также узнать мнение комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Арифа Рагимзаде.

«Поддержание порядка на кладбищах в случае принятия вышеуказанных законопроектов будет поручено муниципалитетам. Это полностью покончит с коррупцией в этой сфере», — сказал Ариф Рагимзаде.

«Руководители муниципалитетов постоянно жалуются на недостаток средств, на то, что элементарно не могут собрать муниципальные налоги. На какие средства они будут содержать эти кладбища?», — спросил наш журналист.

«Почему же? У нас же есть достаточно крупные муниципалитеты, которые способны содержать собственные кладбища. Каждый муниципалитет будет управлять кладбищем, на содержание которого у него хватит средств. Да и крупные кладбища останутся в ведении государства», — сказал # Ариф Рагимзаде.

Как сообщил депутат, муниципалитеты также по мере своих возможностей будут оказывать помощь бедным семьям в отправлении похоронных церемоний. «Вопрос о выделении средств на эти мероприятия будет решен Кабинетом министров», — сказал Ариф Рагимзаде.

1 октября на сайте # была опубликована статья под названием «И умереть спокойно не дают…». В статье были приведены руководителя Треста по оказанию гражданских услуг Сабира Гасанова о том, его ведомство взимает плату строго по прейскуранту. «Мусульмане платят во время похорон 63 маната. А представители православной религии платят 49 манат», — сообщил Сабир Гасанов.

На самом деле цены на кладбище отличаются от тех, которые называет С.Гасанов. Стоимость места начинается от 150 манат, а самая дорогая могила стоит 7000.

Многие из нас бывают на кладбищах, у нас, согласно традициям, в дни праздников обязательно надо навестить умерших. Захоронения на наших кладбищах, особенно на старом Ясамальском, поражают своей бессистемностью. Зачастую могилы расположены так близко, что пройти к могиле своего родственника невозможно. Везде груды мусора, потому что нет урн, нет воды, чтобы полить цветы, кругом пыль и грязь. И не имеет значения, кому передадут управление кладбищами. Главное, чтобы их привели в порядок.

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