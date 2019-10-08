«Мухасаса» должна поменяться

В минувшие выходные прошли крупные митинги в Багдаде. По разным данным СМИ в демонстрациях погибло примерно 100 человек, что говорит о масштабах протестов.

Комментируя # ситуацию в Ираке эксперт РСМД (российского совета по международным вопросам) Руслан Мамедов, сказал, что если проанализировать процессы, которые развиваются в Ираке, то они в первую очередь происходят из-за того, что правительство не может предоставить простейшие услуги населению.

«Это вопрос функционирования государственных институтов, вопрос здравоохранения, высокая безработица среди молодежи, особенно, когда свыше 60% населения страны в возрасте 25 лет, и водоснабжение», — сказал он.

По его словам, власти в Багдаде, по сути, не меняли свой курс развития с 2003 года.

«Элиты там никак не обновлялись и при этом они неспособны реагировать на региональные, мировые и даже на запросы своего собственного общества. Несмотря даже на то, что в прошлом году были выборы, и произошло распределение полномочий. В Ираке существует система «мухасаса», то есть система квотирования мест, где премьер-министр — шиит, спикер парламента — суннит, а президент — курд. Подобная дележка мест везде, во всех органах, и она рождает, по мнению иракцев и демонстрантов в том числе, коррупцию и непрофессионализм среди чиновников, на места назначаются не по навыкам и знаниям, а по квоте. Вот этот момент стал ключевым», — считает он.

По его словам, с другой стороны наблюдается «усталость» элит, которые не способны реагировать на процессы, развивающиеся в стране.

«Участники акций выступают против коррупции и системы «мухасаса». Другая сторона вопроса – это вода, электричество и здравоохранение. Это то, что правительство никак не может предоставить населению. Качество воды в стране упало, хотя этот вопрос можно решить при наличии специалистов», — добавил он.

Говоря об антииранской направленности митингов, Мамедов отметил, что среди лозунгов был и такой, как «Ирак свободен, Иран выходи».

«Но нельзя однозначно утверждать, что иракцы против Ирана. Иранское влияние велико не только на верхние эшелоны власти, оно оказывается и на население, то есть на низы. Иранский фактор в Ираке слишком глубоко «сидит», и так быстро его не ослабить», — полагает он.

«Сейчас молодежь Ирака требует свои права. Если вначале были социальные лозунги, то сейчас уже звучат политические и поэтому идет «размытие» протестных настроений. Конечно же, эти митинги повлияют на политическую элиту, она будет что-то делать, но, скорее всего, серьезной смены курса не будет. Опасность может исходить только из суннитских регионов. Если вдруг сторонники ИГИЛ вновь активизируются и воспользуются этим хаосом, то тогда у правительства в Багдаде будет карт-бланш для проведения военной операции против радикалов. Правительство будет апеллировать тем, что занимается безопасностью», — подчеркнул он.

По словам эксперта, против своего правительства в основном бастуют шииты, эти протесты можно сказать внутришиитские.

«И самое важное – чтобы сунниты не вышли на улицы, так как ситуация может вновь скатиться к гражданской войне. Правительство в Багдаде с суннитами долго разговаривать не будет, так как видит в них ячейки ИГИЛ».

Отвечая на вопрос, есть ли в этих демонстрациях «рука» Саудовской Аравии и Ирана, Мамедов сказал, что даже если американо-саудийский фактор в этих демонстрациях есть, то все равно причины никто не отменял, а они — социальные.