Мухаммеда бен Салмана обвиняют в убийстве

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман причастен к убийству Джемаля Кашикчы, уверена невеста саудовского журналиста Хатидже Дженгиз.

По словам Дженгиз, молчание наследного принца говорит о многом. «Мухаммед бин Салман не прокомментировал данные докладчика ООН по делу о зверском убийстве в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Это может быть связано с тем, что у определенные кругов есть доказательства причастности крон-принца к преступлению и он опасается их огласки», — сказала Дженгиз агентству «Анадолу» в Женеве, где проходит 41-ое заседание Совета ООН по правам человека.

«Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Калламар стала гласом совести, как того и ожидало мировое сообщество. Ее доклад вызвал резонанс во всем мире, причем реакция была столь сильной, что удивила и саму Калламар»,- сказала невеста убитого журналиста.

При этом она отметила, что все еще не может поверить в гибель жениха. «Тело все еще не обнаружено, а значит Джемаль может быть жив. Хотя возможно эти мысли — лишь результат психологической травмы»,- отметила женщина.

Хатидже Дженгиз уверена, что конкретные шаги по делу об убийстве Кашикчы может сделать только ООН, как высшая международная инстанция. «Я лично ожидаю, что после того, как был обнародован доклад, генсек ООН перейдет к решительным действиям»,- сказала она.