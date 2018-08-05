Муха уронила костяшку домино и сорвала мировой рекорд

Муха помешала установить мировой рекорд по самой длинной падающей цепочке мини-домино в немецком городе Нидда. Об этом сообщает SpiegelOnline.

«Эти костяшки размером с ноготь мизинца, — рассказал организатор мероприятия Патрик Синнер. — Муха спровоцировала преждевременную цепную реакцию, и у нас уже не осталось времени, чтобы все восстановить».

К рекорду команда из 20 человек готовилась почти две недели. Тем не менее участникам все же удалось установить другой рекорд с помощью другой цепочки: они поставили 596 229 костяшек, которые падали 15 минут. Таким образом был побит рекорд Германии по самой длинной цепочке домино.

В июле сайт Книги рекордов Гиннесса сообщал, что рекордсмен из Индии срезал ногти, которые он растил 66 лет. Шридхар Чиллал установил рекорд в 2015 году, когда самый короткий ноготь на его левой руке составлял в длину 1,64 метра, а самый длинный — 1,97 метра.

46 просмотров