Мугабе похоронят через месяц, сообщил его племянник

Похороны бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе состоятся примерно через месяц, сообщил его племянник в эфире телеканала Zimpapers TV Network.
Ранее сообщалось, что Мугабе, должен быть похоронен в деревне Кутама, где он родился. Однако в пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на племянника экс-лидера Зимбабве Лео Мугабе, что бывшего президента похоронят на национальном кладбище героев в Хараре в воскресенье.
Теперь же Лео Мугабе заявил, что произошло недопонимание, и в это воскресенье похорон Роберта Мугабе не будет.
«В воскресенье не будет (похорон на кладбище – ред.) героев. Правительство и вожди … отправились на (кладбище – ред.) Heroes Acre, показали друг другу место, где президент Мугабе будет похоронен, и для завершения постройки этого места потребуется около 30 дней … Это означает, что на похороны потребуется столько времени», — заявил племянник. Трансляция обращения Лео Мугабе была размещена в Facebook телеканала.(РИА Новости)