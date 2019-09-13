Мугабе похоронят через месяц, сообщил его племянник

Похороны бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе состоятся примерно через месяц, сообщил его племянник в эфире телеканала Zimpapers TV Network.

Ранее сообщалось, что Мугабе, должен быть похоронен в деревне Кутама, где он родился. Однако в пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на племянника экс-лидера Зимбабве Лео Мугабе, что бывшего президента похоронят на национальном кладбище героев в Хараре в воскресенье.

Теперь же Лео Мугабе заявил, что произошло недопонимание, и в это воскресенье похорон Роберта Мугабе не будет.