Можно было и не присоединяться

23-24 октября в Баку проходит встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения (ДН), и происходит это в преддверии XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Азербайджан будет председательствовать в этой структуре в 2019-2022 гг. И, выступая перед коллегами, глава МИД АР Э.Мамедъяров сказал, что Азербайджан будет проводить необходимую работу по развитию организации, укреплению связей между странами-членами. «Азербайджан не вступает в военные блоки, выступает за развитие демократии и защиту прав человека», — добавил Мамедъяров.

Сам саммит пройдет 25-26 октября, и представители 158 стран и международных организаций подтвердили свое участие в нем.

Стоит напомнить, что Азербайджан стал членом ДН в 2011 году, причем случилось это весьма неожиданно для общественности и для СМИ страны. Дело в том, что ни о какой подготовительной работе в преддверии этого события общество не информировали вообще. По каким причинам было принято это решение, тоже непонятно. Возможно, власти ожидали, что такой анонс вызовет негативную реакцию у оппозиционных политических партий. Ведь членство в ДН означает неприсоединение ни к каким военным блокам. То есть, уже 8 с лишним лет назад Азербайджан отказался от перспектив вступления в НАТО и ОДКБ, хотя обсуждения таких вариантов периодически всплывают в СМИ до сей поры.

Тогда же многие аналитики заявляли, что вступление страны в ДН ставит будущее интеграции Азербайджана в евроатлантическое пространство под еще больший вопрос.

Движение неприсоединения было создано в 50-е годы в качестве противодействия доминированию мировых держав и всяческим проявлениям колониализма. Это организация левого толка, о которой уже мало вспоминают – она больше ассоциируется с эпохой холодной войны.

Посему неожиданное решение примкнуть к ДН вызвало критику со стороны азербайджанской оппозиции, справедливо посчитавшей, что Баку предает идею углубления сотрудничества с НАТО и ЕС. Именно потому, что членство в ДН предусматривает неучастие государств в каких-либо военных соглашениях с великими державами, преднамеренно заключенных в контексте конфликтов между великими державами.

Выступая тогда, министр Мамедъяров говорил, что присоединение к движению предоставляет «возможности для взаимной поддержки кандидатур его участников в высших органах международных организаций, координации их деятельности в этих структурах». В общем, выражался несколько неконкретно.

Собственно, то же самое можно сказать и о реальных контурах деятельности этой организации в мире и о 8-ми годах членства в ней Азербайджана. Что именно приобрела наша республика от нахождения в ДН? В чем это выражалось? И какую конкретно пользу этому движению принес сам Азербайджан? Нет ответов.

Был в 2011-м слив информации от неназванного источника в МИД АР, который объяснил внезапное вступление Азербайджана в ДН желанием руководства использовать это членство, чтобы заручиться поддержкой 118 стран-членов ДН в ООН в вопросе конфликта с Арменией вокруг сепаратистского Нагорного Карабаха. Что ж, прошедшие годы показали, что объяснение критики не выдержало. Не видно, чтобы сильно возросло с той поры количество государств, однозначно поддерживающих позицию Азербайджана.

Да и то сказать, ведь большинство из сотни с лишним государств-членов ДН слишком слабы, чтобы склонить чашу весов в пользу Азербайджана в вопросе Карабаха.

И до сих пор остается без ответа вопрос о том, почему решение о вступлении в ДН руководство Азербайджана приняло без обсуждения с обществом и парламентом.

Кроме того, не надо забывать, что в Концепции национальной безопасности Азербайджана записано — евроатлантическая интеграция является стратегической целью государства.

Но при всем этом совсем немало и таких представителей политологического сообщества, которые видят одни только плюсы для Азербайджана от вступления в ДН, и особенно – от того, что теперь он 3 года будет возглавлять сие объединение. Однако реальных оснований для подобного воодушевления и оптимизма почему-то в упор не видно. Одна лишь мишура и громкая риторика. Чтобы понять справедливость этих утверждений, достаточно представить себе, что Азербайджан внезапно вышел из ДН (как и в 11-м году, без официального объяснения причин) – как изменится от этого жизнь нашей страны и народа? Да никак. Вот и ответ.